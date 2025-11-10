Люся Чеботина объяснила всеобщую ностальгию по нулевым: «Это было ярко»

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова Эксклюзив 101 0

Певица не против воспоминаний, но не разделяет тоску по минувшей эпохе клубов и джинсов с заниженной талией.

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Певица Люся Чеботина объяснила всеобщую ностальгию по нулевым

Певица Люся Чеботина не скучает по нулевым, хотя и отмечает повальные приступы ностальгии — в разговорах, музыке, моде и кино. Пока популярные режиссеры восстанавливают в памяти зрителей картины лихих девяностых и шальных нулевых, погружаясь в историю, артистка предпочитает жить сегодня. Об этом она рассказала корреспонденту 5-tv.ru за кулисами концерта «Звезды Востока 2025», который прошел на сцене «Live Арены» в Москве.

Как отметила Чеботина, она понимает, почему многие так сильно скучают по своему 2007-му. Это было, по ее мнению, самое модное время, когда столица «сияла разными красками, брендами, люксовыми автомобилями. Это также была эпоха клубов, молодые (и не очень) москвичи проводили ночи напролет, курсируя от одного заведения к другому.

«Сейчас я, например, очень знаю мало людей, которые ходят в клубы, и то очень редко. Я сама не люблю клубы и туда не хожу. Поэтому, мне кажется, все ностальгируют, потому что всем нравится, что это было очень ярко, очень эффектно, но при этом все уже как будто от этого устали. Поэтому просто хочется поностальгировать, уделить этому какое-то легкое внимание и забить», — заключила звезда.

Люся Чеботина родилась в 1997 году, ее детство пришлось на расцвет эпохи, о которой она говорит в интервью. Однако цикличность моды такова, что сегодня и она периодически выступает в нарядах, вдохновленных нулевыми. И в свои 28 лет пока не знает наверняка, что такое ностальгия по молодости, какой бы она ни была. Зато у нее есть другие проблемы, с которыми приходится разбираться.

Например, яростный хейт от известного музыкального критика Сергея Соседова, который не выбирает выражений, описывая свое недовольство. По словам эксперта, даже с фонограммой Чеботина не способна попадать в ноты. Ранее 5-tv.ru рассказывал, как на его атаки отвечает сама артистка.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

+3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
81.23
-0.15 93.84
0.08
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:14
В результате взрыва в Индии погибли восемь человек
19:05
Ветеран войны из Лос-Анджелеса застрелил напавшего на него обнаженного мужчину
19:00
В «Городе грехов»: Диброва и Спиридонову заподозрили в участии в подпольной вечеринке в Москве
18:54
«Вера помогла нам выжить»: девушка «без мозга» отметила 20-й день рождения
18:51
Лукашенко призвал не отказываться от городских телефонов
18:46
«Палата похожа на тюрьму»: 14-летняя девочка умерла в психиатрическом отделении

Сейчас читают

Лариса Долина обращалась за госзащитой после угроз убийством
Финальный акт года: что принесет знакам зодиака ретроградный Меркурий в ноябре 2025
Лунный календарь красоты: гороскоп стрижек на ноябрь 2025
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Как фазы Луны влияют на жизнь знаков зодиака в 2026 году