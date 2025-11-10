Двусмысленное высказывание: слова министра Японии о Курилах спровоцировали скандал в стране

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 106 0

Вынужденные извинения — лишь малая часть последствий резонансной фразы.

Из-за чего разгорелся скандал в Японии

Фото: www.globallookpress.com/ Aleksander Lyskin

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Kyodo: в Японии разгорелся скандал из-за слов министра Кикавады о Курилах

Министр по делам Окинавы и северных территорий Хитоси Кикавада, находясь на мысе Носаппу в городе Немуро префектуры Хоккайдо, заявил, что «это самое близкое место к иностранному государству». Высказывание вызвало широкий общественный и политический отклик в Японии. Об этом сообщает агентство Киодо.

Выражение Кикавады было воспринято как намек на то, что он рассматривает так называемые северные территории как чужую землю, то есть фактически принадлежащую России. Это вызвало резкую критику и официальную реакцию. Генеральный секретарь правительства Японии Минору Кихара сообщил, что знаком с этими высказываниями и сделал министру выговор, призвав проявлять большую ответственность. При этом Кихара вновь подтвердил позицию Токио, заявив, что эти территории являются «исконной территорией» Японии.

Позже сам Хитоси Кикавада перед бывшими жителями Курильских островов принес извинения за сказанное и пообещал в дальнейшем проявлять осторожность в высказываниях.

Контекст спора — давний Курильский вопрос между Москвой и Токио. Камнем преткновения остаются острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. Япония ссылается на трактат 1855 года, тогда как Москва утверждает, что по итогам Второй мировой войны острова вошли в состав Советского Союза и их суверенитет не оспаривается. В 1956 году была подписана совместная декларация, предполагавшая рассмотрение передачи Хабомаи и Шикотана после мирного договора, но последующие переговоры не привели к решению.

Последствия инцидента усложняют и без того напряженные отношения: Москва после начала СВО ввела ответные меры, прервав переговоры по совместной хозяйственной деятельности на островах и отменив безвизовые поездки японцев на Южные Курилы, а диалог по многим вопросам фактически приостановлен.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
81.23
-0.15 93.84
0.08
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:14
В результате взрыва в Индии погибли восемь человек
19:05
Ветеран войны из Лос-Анджелеса застрелил напавшего на него обнаженного мужчину
19:00
В «Городе грехов»: Диброва и Спиридонову заподозрили в участии в подпольной вечеринке в Москве
18:54
«Вера помогла нам выжить»: девушка «без мозга» отметила 20-й день рождения
18:51
Лукашенко призвал не отказываться от городских телефонов
18:46
«Палата похожа на тюрьму»: 14-летняя девочка умерла в психиатрическом отделении

Сейчас читают

Лариса Долина обращалась за госзащитой после угроз убийством
Финальный акт года: что принесет знакам зодиака ретроградный Меркурий в ноябре 2025
Лунный календарь красоты: гороскоп стрижек на ноябрь 2025
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Как фазы Луны влияют на жизнь знаков зодиака в 2026 году