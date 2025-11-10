«Сонливый Дон»: в сети распространилось фото со «спящим» Трампом

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 172 0

Американского лидера запечатлели с закрытыми глазами прямо на встрече в Овальном кабинете.

Трамп уснул на пресс-конференции

Фото: Reuters/Jonathan Ernst

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

СNN: Трамп уснул на пресс-конференции в Овальном кабинете

Президент США Дональд Трамп стал героем нового вирусного ролика: пользователи заметили, как он сидит с закрытыми глазами во время переговоров в Овальном кабинете. Об этом сообщает CNN. В Белом доме пояснили, что глава государства не спал, а просто слушал вопросы журналистов.

«Сонливый Дон вернулся», — подписала снимки пресс-служба губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома.

После этой публикации кадры быстро разошлись по соцсетям, вызвав поток шуток и обсуждений. На фотографиях президент выглядит уставшим — временами его глаза полностью закрыты, а иногда лишь слегка приоткрыты.

Ситуация спровоцировала новую волну разговоров о самочувствии и работоспособности американского лидера. Пользователи спорят, действительно ли Трамп задремал или просто на мгновение прикрыл глаза.

Ранее появлялись сообщения, что президент уснул во время пресс-конференции, передав слово вице-президенту Джей Ди Вэнсу. Тогда, по данным СМИ, 79-летний Трамп большую часть встречи провел с закрытыми глазами. На вопрос о присоединении Казахстана к Авраамским соглашениям он лишь жестом предложил Вэнсу ответить вместо него.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
81.23
-0.15 93.84
0.08
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:14
В результате взрыва в Индии погибли восемь человек
19:05
Ветеран войны из Лос-Анджелеса застрелил напавшего на него обнаженного мужчину
19:00
В «Городе грехов»: Диброва и Спиридонову заподозрили в участии в подпольной вечеринке в Москве
18:54
«Вера помогла нам выжить»: девушка «без мозга» отметила 20-й день рождения
18:51
Лукашенко призвал не отказываться от городских телефонов
18:46
«Палата похожа на тюрьму»: 14-летняя девочка умерла в психиатрическом отделении

Сейчас читают

Лариса Долина обращалась за госзащитой после угроз убийством
Финальный акт года: что принесет знакам зодиака ретроградный Меркурий в ноябре 2025
Лунный календарь красоты: гороскоп стрижек на ноябрь 2025
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Как фазы Луны влияют на жизнь знаков зодиака в 2026 году