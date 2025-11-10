Лариса Долина считала, что сделки по продаже квартиры идут фиктивно под контролем МВД

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова

Певица не хотела продавать недвижимость.

Лариса Долина продала квартиру

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

РИА Новости: при продаже квартиры Долина считала сделку подконтрольной МВД

Народная артистка России Лариса Долина при продаже своей квартиры полагала, что участвует в «спецоперации» по выявлению и задержанию преступников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официальные судебные документы.

В материалах дела указано, что при заключении сделок артистка не имела реального намерения продать недвижимость. Она действовала под влиянием посторонних лиц, которые уверили ее в том, что она сотрудничает с правоохранительными органами и помогает в раскрытии преступлений.

Хамовнический суд Москвы в конце марта удовлетворил иск Долиной к Полине Лурье, признав сделки по отчуждению квартиры недействительными. Право собственности Лурье было прекращено, а квартира возвращена певице. Позднее Мосгорсуд подтвердил законность этого решения и отклонил апелляцию ответчицы.

Процесс, объединивший иск Долиной и встречные требования Лурье о выселении, длился около полугода. В итоге требования покупательницы суд не удовлетворил. Представители обеих сторон от комментариев воздерживались, сославшись на подписку о неразглашении.

Ранее артистка заявляла, что стала жертвой аферы, а ее квартира была арестована. В иске она указывала, что совершила сделку под влиянием заблуждения, вызванного действиями третьих лиц.

В рамках уголовного дела проходят Андрей Основа, Артур Каменецкий, Дмитрий Леонтьев и Анжела Цырульникова. Всем им предъявлено обвинение в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере. По данным следствия, с апреля по июль 2024 года они похитили у Долиной деньги и квартиру в Ксеньинском переулке стоимостью свыше 138 миллионов рублей. Общий ущерб оценивается более чем в 317 миллионов.

Цырульникову задержали первой — она выполняла роль курьера. Каменецкий, как считает следствие, привлек жителя Йошкар-Олы Дмитрия Леонтьева, на карту которого Долина перевела 10 миллионов рублей. В декабре арестовали четвертого участника — 20-летнего тольяттинца Андрея Основу, обналичившего через банкоматы в Перми 2,7 миллиона рублей.

