Деньги кончились? Марго пришла на премию в бумажных бриллиантах

Светлана Стофорандова
Как утверждает артистка, ее «бюджетный» образ не связан с ухудшением финансового положения.

Фото, видео: Алена Бжахова/ТАСС; 5-tv.ru

Певица Марго (настоящее имя — Маргарита Овсянникова. — Прим. ред.) пришла на XV Русскую музыкальную премию телеканала РУ. ТВ в бумажных бриллиантах. Кадры с мероприятия публикует 5-tv.ru.

Вместо драгоценностей на ее шее, ушах и запястье красовались наклейки в виде украшений.

«На нас не бриллианты, а глаза, сегодня я доказательство этому», — прокомментировала свой внешний вид звезда.

Однако выбор «бюджетного» образа не связан с ухудшением финансового положения певицы, о котором утверждают ее хейтеры в социальных сетях. Несмотря на это, артистка не против того, что ее необычный внешний вид станет очередной причиной радости для недоброжелателей.

«Как много завистников! Ну пусть порадуются и представят, что это так и есть», — ответила она на сплетни.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что музыкальный продюсер Сергей Дворцов уверен, что за успехом певицы Марго стоит состоятельный мужчина, который финансирует ее участие в светских мероприятиях и сотрудничество с известными артистами. Однако, по его словам, это не делает ее сильной вокалисткой, так как у нее нет таланта и голоса.

