Признайте проблему: как победить тревогу и вернуть контроль над жизнью

Диана Кулманакова
Некоторые люди выходят из дома с постоянным ощущением опасности.

Как справиться с ощущением тревоги

Психиатр Пембертон: снизить тревогу сможет ограничение социальных сетей

Многие люди живут в постоянной тревоге — боятся ездить на метро, гулять по городу или отпускать детей одних. Психиатр Макс Пембертон объяснил, почему это происходит и как с этим справиться. Об этом сообщает Daily Mail.

«Я вижу пациентов, которые раньше были уверены в себе, а теперь не могут выйти из дома без ощущения опасности. Они наткнулись на шокирующие новости или преступления, о которых видели в блогах, и теперь страх стал частью их жизни», — говорится в публикации.

Доктор Пембертон отмечает, что статистика говорит обратное: насильственные преступления и ограбления за последние годы значительно сократились. Однако посты в социальны сетях создают иллюзию постоянной угрозы.

Чтобы вернуть контроль над жизнью, эксперт рекомендует шесть шагов:

  1. Контролируйте потребление новостей. Если постоянное чтение о событиях усиливает тревогу, ограничьтесь одним просмотром в день и выберите конкретное время — за завтраком или в поездке на работу.
  2. Понимайте реальные риски. Мозг человека переоценивает угрозу нападений незнакомцев и недооценивает бытовые опасности, например, ДТП или падения.
  3. Возвращайте уверенность постепенно. Не избегайте полностью общественных мест и транспорта. Начните с небольших поездок в спокойное время, с другом или с наушниками.
  4. Признавайте тревогу. Не ругайте себя за страх. Просто отметь, что в данный момент вы встревожены. Обратите внимание на реальность вокруг — большинство людей заняты обычными делами.
  5. Обсуждайте с близкими. Расскажите детям и родным о рисках без нагнетания. Поддержка и разумные меры предосторожности важнее страхов.
  6. Фокусируйтесь на контролируемом. Вы не можете предотвратить все трагедии, но можете отвлечься на важные дела: помощь другим и заботу о себе.

«Мир не стал опаснее, просто мы слышим о каждом происшествии громче, чем раньше. Эти шаги помогут снизить тревогу и вернуть ощущение безопасности», — подчеркивает Пембертон.

