«Бить сильно по рукам»: гендиректор Эрмитажа о наказании вандалов в музеях

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк Эксклюзив 47 0

Подобные участившиеся в последнее время действия нельзя воспринимать как безобидную выходку.

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Гальперин; 5-tv.ru

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Тема:
ПМЭФ 2026

Гендиректор Эрмитажа Пиотровский: вандалов в музеях нужно строго наказывать

Посетителей, которые устраивают провокации в музеях, необходимо строго наказывать. Об этом заявил генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский «Известиям» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Так Пиотровский прокомментировал инцидент с подростком, который забрался на фасад Эрмитажного театра в Санкт-Петербурге. По словам главы музея, подобные действия нельзя воспринимать как безобидную выходку.

«Руферство, особенно когда вылезаете на крышу Эрмитажа, — это попытка воровства. <…> Это называется вандализм, и это присутствует в человеческом характере, когда ты в чем-то неудачен или надо как-то себя особо выразить, испортить что-нибудь хорошее. С этим надо бороться — бить сильно по рукам», — заявил Пиотровский.

К тому же он отметил, что для таких актов самоутверждения вандалы нередко выбирают именно музеи, поскольку там находятся ценные и символически важные предметы культуры.

Пиотровский также напомнил о случае с мужчиной, который сел на императорский трон в Эрмитаже. Глава музея возмутился тем, что после задержания нарушителя вскоре отпустили.

«Это музейный экспонат и, кроме того, трон Российской империи. А суд его отпустил. А на следующий день он пришел в Эрмитаж. <…> Преступники всегда приходят на место преступления», — сказал Пиотровский.

Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 3 по 6 июня. Площадкой мероприятия стал конгрессно-выставочный центр «Экспофорум». На форуме представители власти, бизнеса, науки и экспертного сообщества обсуждают экономику, инвестиции, технологии и новые подходы к развитию.

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