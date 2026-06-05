Российские инвестиции в Дальний Восток и в Арктику превысили 15 трлн рублей

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский Эксклюзив 38 0

Темпы вложений не замедлились, несмотря на вызовы и ограничения последних лет.

Фото, видео: © РИА Новости/Павел Львов; 5-tv.ru

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Тема:
ПМЭФ 2026

Российские инвестиции в Дальний Восток и в Арктику превысили 15 триллионов рублей. Об этом заявил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков в студии «Известий» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026).

Чекунков отметил, что, несмотря на вызовы и ограничения последних лет, темп вложений в дальневосточный и арктический регионы не замедлился.

«Это значимая сумма. Четыре тысячи инвестиционных проектов на Дальнем Востоке и в Арктике… Каждый год в Дальневосточный федеральный округ (ДФО) инвестируют четыре триллиона рублей, один триллион — в проекты с господдержкой», — заявил министр.

Иностранные инвестиции в ДФО и Арктику занимают менее десяти процентов. Сейчас наиболее заинтересованным инвестором остается КНР, однако повышенный интерес проявляют и другие страны. Это стало особенно заметно после ухода западных корпораций из России.

Чекунков подчеркнул, что российский рынок огромен. РФ обладает четвертой по масштабу экономикой в мире, и крупные дальновидные иностранные компании видят, что нужно занимать эту нишу. На ПМЭФ проходит целый ряд консультаций с китайскими и индийскими предпринимателями на тему инвестиций, уточнил министр.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) — 2026 проходит в Санкт-Петербурге с 3 по 6 июня и уже традиционно становится одной из главных деловых площадок страны. В этом году форум принимает конгрессно-выставочный центр «Экспофорум» на Петербургском шоссе. Организацией занимается фонд «Росконгресс». ПМЭФ собирает представителей власти, бизнеса, экспертного сообщества, науки, стартапов и международных делегаций, превращая Петербург на несколько дней в центр обсуждения мировой экономики, инвестиций, технологий и новых моделей развития.

Главная тема форума звучит как «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». В ее основе — поиск рабочих решений для экономики, которая меняется под влиянием глобальной нестабильности, технологических сдвигов и перестройки международных связей. Деловая программа включает более 150 мероприятий: сессии, панельные дискуссии, круглые столы, бизнес-завтраки, международные диалоги и встречи с представителями объединений БРИКС, ШОС, ЕАЭС и АСЕАН.

Ранее 5-tv.ru писал, что регионы бьют рекорды по соглашениям на ПМЭФ.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
ПМЭФ 2026
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