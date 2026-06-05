Банк «РОССИЯ» и ГК «Монолит» договорились о сотрудничестве на ПМЭФ

Соглашение предусматривает застройку в Судаке, Симферополе и Симферопольском районе.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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На площадке Петербургского международного экономического форума между группой компаний «Монолит» и Банком «РОССИЯ» было заключено соглашение о реализации инвестиционных проектов в Судаке, Симферополе и Симферопольском районе. Сумма соглашений оценивается в 30 миллиардов рублей.
Одним из ключевых направлений станет проект комплексной застройки в Судаке. Объект жилой застройки на площади 23 гектара расположится в зоне перспективного развития города и будет интегрирован в существующую городскую инфраструктуру. Проект предусматривает строительство современного жилого квартала в пять очередей (более 2200 квартир), а также создание социальной, инженерной, транспортной и коммерческой инфраструктуры. На территории запроектированы торговые центры, школа, спортивные и рекреационные площадки, пешеходные зоны, места для отдыха и открытые подогреваемые бассейны. Для поддержания функционирования инфраструктуры будут созданы дополнительные рабочие места. Объем инвестиционных вложений составит 23 млрд рублей, а срок реализации проекта рассчитан на 10 лет.
Кроме того, на территории городского округа «Просторы», микрорайона Заводское Симферопольского района и города Симферополя на участках общей площадью более 150 гектаров будет реализован проект строительства многоквартирных домов и создания комфортной и современной жилой инфраструктуры. Соглашение также затрагивает создание новых жилых кварталов «Крымская роза» общей жилой площадью более 27 тысяч кв. м. и совместное развитие туристического потенциала и инфраструктурной базы западного побережья Крыма в рамках строительства круглогодичного курорта «Золотые пески России».
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