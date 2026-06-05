На ПМЭФ-2026 подпишут контракты на общую сумму свыше 6,5 трлн рублей

Ожидается, что сумма всех контрактов, заключенных на ПМЭФ, превысит шесть с половиной триллионов рублей. Особое внимание проектам, которые изменят жизни россиян.

В регионах стартуют сразу несколько масштабных строек. В их числе — всесезонные курорты на пяти российских морях и озере Байкал. Один из самых грандиозных проектов будет в Северной столице. Корреспондент «Известий» Максим Облендер все покажет.

День пленарного заседания, традиционно один из самых насыщенных, стартует с международной повестки. Африканский инвестхаб — место, где обсуждают привлекательность стран континента для сотрудничества с Россией. Кот-д’Ивуар, крупнейший производитель какао-бобов, может увеличить прямые поставки в Россию, а сам заинтересован в наших удобрениях и технике. Пустынная Мавритания с ее гигантским шельфовым газовым месторождением ищет партнеров для его освоения.

«Мы развиваем много индустриальных зон, где люди могут завести производства, рассматриваем, как улучшить торговлю. В основном, я думаю, есть много возможностей в производстве и энергетике», — сказал исполнительный вице-президент Афрэксимбанка Хайтама Абделмонем Хассана Эльмаайерги.

Внутри же страны ключевой задачей остается суверенитет предприятий.

Например, это касается нашего автопрома, о котором сегодня тоже говорят на полях форума. Это уже не сборка привезенных из-за рубежа комплектов, а полноценные локализованные производства, где машины, которые сходят с конвейера, адаптированы под наши климатические условия и под требования наших водителей.

«Рынок будет наполняться все больше и больше все новыми локализованными, нашими автомобилями. Будут выстраиваться цепочки, развиваться поставщики, правительство будет реализовывать новую стратегию автопрома», — сказал руководитель группы стратегического консалтинга Андрей Томышев.

А это будущее нашей науки. На форуме представляют итоги заявочной кампании Национальной премии в области будущих технологий «Вызов», коммуникационным партнером которой является медиахолдинг «МАЕР».

Эту премию еще называют «научным Оскаром». Здравоохранение, логистика, энергетика — каждая из этих разработок ученых и инженеров может повлиять на нашу жизнь.

«В этом году 47 стран принимают участие. Все это говорит об огромном интересе и о престиже этой премии. И отдельно хотел бы отметить, что в соответствии с теми трендами, которые в нашей стране, они заданы нашим президентом, поскольку у нас национальная цель — это технологическое лидерство, мы видим большой интерес именно к номинации «Инженерные науки», — сказал заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

«Такой успех заявочной кампании объясняется, с одной стороны, конечно, ростом популярности известности этой премии, с другой стороны — той поддержкой, которую мы получили и со стороны профильного министерства образования и науки, и со стороны Минцифры, Российского научного фонда, „Коллаб“ и многих других наших партнеров, ведущих вузов», — отметил генеральный директор Фонда развития научно-культурных связей «Вызов»

Глобальные вызовы и турбулентность — вызовы, в которых существует российская экономика. Как улучшить инструменты поддержки добросовестного бизнеса, обсуждают на сессии с участием генпрокуроров России и стран Африки и Азии. Модерирует встречу автор и ведущий «Итоговой программы» на РЕН ТВ Петр Марченко.

Задачи: снизить чрезмерные контрольные мероприятия, перестать «кошмарить» бизнес внеплановыми проверками.

«Бизнес адаптируется к условиям фискальной нагрузки, ограниченности финансовых ресурсов, колебанию спроса. С учетом этого задача прокуроров — сочетать механизмы адресной помощи, принятие системных мер, и формирование правоприменительной практики в интересах добросовестного и ответственного бизнеса», — заявил генеральный прокурор РФ Александр Гуцан.

Особенно это вадно, когда речь идет о масштабных объектах. Например, сегодня на форуме обсуждают всесезонные курорты на пяти российских морях и озере Байкал. Вот так будет выглядеть «Марина» в Санкт-Петербурге. Объем инвестиций — более 250 миллиардов рублей. Ожидается, что курорт будет принимать более миллиона туристов ежегодно.

Дороги уже проектируют, согласован облик нескольких зданий. Самый масштабный туристический проект формируется прямо сейчас. Как и сотни прочих бизнес-проектов обретают очертания на форуме.

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