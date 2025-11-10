Вернувшихся в Турцию на пароме Seabridge россиян не выпускают на берег

Российские туристы, которые три дня провели запертыми на пароме Seabridge у берегов Сочи, вернулись обратно в Турцию. Но теперь их не выпускают уже местные власти. Об этом рассказали сами путешественники.

По их словам, ночевать снова пришлось на борту. А сойти на берег им разрешат только перед вылетом их авиарейса. Обратные билеты пообещал предоставить туроператор.

При этом до сих пор неясно, почему первый за 14 лет рейс из Турции в Сочи вообще состоялся. Власти Краснодарского края заявляли, что вопросы безопасности не были согласованы. И владельца парома об этом якобы предупреждали.

Ранее 5-tv.ru писал, что паром Seabridge не пустили в порт Сочи. Известно, что он отправился из Трабзона вечером 5 ноября, а уже на следующее утро ожидал согласования захода в порт Сочи.

На борту находились 20 пассажиров. Двое из них — граждане Турции, остальные 18 — россияне.

Паромное сообщение Турции и России могло возобновиться в 2024 году, но рейсы не раз откладывались, при чем причины отмен были разными.

