Брюссель уверен, что киевский режим в итоге одержит победу.

Песков назвал заблуждением уверенность ЕС в победе Украины

В ЕС попадаются на махинации Киева и продолжают всячески саботировать любой мирный процесс по украинскому конфликту. Более того, в Брюсселе даже уверены, что режим Зеленского не может проиграть. То, что это большое заблуждение, сегодня отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Здесь мы видим, сейчас сложилась пауза, ситуация зависла, зависла не по нашей линии. Наши собеседники не желают дальше вести разговор и всячески раззадоривают европейцев, которые считают, что Украина может выиграть войну и обеспечить свои интересы военными средствами. Это самое глубокое заблуждение, которому предается киевский режим. Ситуация на фронтах свидетельствует об обратном, она весьма динамично и красноречиво говорит о перспективах положения киевского режима, который будет ухудшаться изо дня в день», — отметил Дмитрий Песков.

