На Солнце зафиксирована вспышка высочайшего класса

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 35 0

Максимум излучения зарегистрирован в 12:19 по Москве.

На Солнце зафиксировали вспышку высочайшего класса

Фото: 5-tv.ru

На Солнце зафиксирована повторная мощная вспышка последнего класса мощности — Х1.21. Об этом сообщила Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН в Telegram-канале.

«На Солнце зарегистрирована повторная вспышка высшего балла X, произошедшая в той же солнечной области 4274. Максимум излучения зарегистрирован в 12:19 по Москве. Измеренный в момент пика балл — X1.21», — сообщили в лаборатории.

Уточняется, что наблюдается развитие выброса плазмы. Кроме того, по направлению к Земле уже движется выброс от произошедшей накануне вспышки уровня X, который, по информации специалистов, должен дойти до планеты 11–12 ноября. Новый выброс плазмы имеет более высокую скорость и может догнать и поглотить первый.

«В данном случае второй выброс ушел в погоню за первым по расчищенному и свободному межпланетному пространству», — отметили специалисты лаборатории.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что на Солнце была зафиксирована мощная вспышка, достигшая уровня X1.79.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
81.23
-0.15 93.84
0.08
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:24
Не отходя от служебного места: бывший полицейский пользовался услугами секс-работников
19:14
В результате взрыва в Индии погибли восемь человек
19:05
Ветеран войны из Лос-Анджелеса застрелил напавшего на него обнаженного мужчину
19:00
В «Городе грехов»: Диброва и Спиридонову заподозрили в участии в подпольной вечеринке в Москве
18:54
«Вера помогла нам выжить»: девушка «без мозга» отметила 20-й день рождения
18:51
Лукашенко призвал не отказываться от городских телефонов

Сейчас читают

Лариса Долина обращалась за госзащитой после угроз убийством
Финальный акт года: что принесет знакам зодиака ретроградный Меркурий в ноябре 2025
Лунный календарь красоты: гороскоп стрижек на ноябрь 2025
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Как фазы Луны влияют на жизнь знаков зодиака в 2026 году