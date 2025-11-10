Главный тренер сборной РФ по синхронному плаванию Покровская покинула свой пост

Имя приемника, который займет эту должность, уже озвучено.

Кто станет новым главным тренером РФ по синхронному плаванью

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская покинула свой пост. Об этом сообщила пресс-служба Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) в своем Telegram-канале.

«Татьяна Николаевна (Покровская. — Прим. ред.) продолжит помогать федерации и всему тренерскому штабу вести сборную к новым победам, популяризовать синхронное плавание, но уже в новом статусе — советника председателя ФВВСР», — сказано в пубикации.

Татьяна Покровская родилась в 1950 году. С 1973-го начала работать тренером по художественной гимнастике в городе Электросталь. С 1981-го стала обучать синхронных пловцов. С 1998 года занимала пост главного тренера сборной России по синхронному плаванию.

Покровская является героем труда РФ, заслуженным работником физической культуры России, а также заслуженным тренером РФ.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что тренер гимнастки Ангелины Мельниковой сказал о победе своей подопечной на Чемпионате мира.

