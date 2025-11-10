«Палата похожа на тюрьму»: 14-летняя девочка умерла в психиатрическом отделении

Лечившаяся от РПП 14-летняя девочка умерла в психиатрическом отделении

В Великобритании Рут Шиманкевич, 14 лет, лечилась от расстройства пищевого поведения после содержания в психиатрическом отделении. Ей разрешалось видеться с семьей лишь пару часов в неделю. Об этом сообщает The Guardian.

Полная изоляция

Родители описывают момент, когда девочку проводили в новое отделение, как шокирующий: здание выглядело мрачно, двери с двойными замками создавали ощущение полной изоляции. Палата называлась «аквариумом» — герметичное помещение без естественного света, где ребенок находился под постоянным наблюдением персонала.

«Я так ясно помню, когда до меня дошло, что палата, где лечилась моя дочь-подросток была похожа на тюрьму», — отметила мать Рут.

В течение нескольких недель Рут посещала психолога крайне редко, а контакты с семьей были строго ограничены: по правилу больницы визиты разрешались только дважды в неделю по часу. Недостаток общения с родными и ограничение свободного времени негативно сказались на ее психическом состоянии.

Врачебная ошибка привела к смерти

Во время лечения Рут несколько раз подвергалась назогастральному кормлению — введению трубки для подачи пищи в желудок. Один раз трубка была установлена неправильно, что привело к попаданию пищи в легкие и экстренной интубации. Несмотря на все усилия, Рут скончалась в педиатрическом отделении интенсивной терапии.

Расследование установило, что один из медсотрудников с минимальной подготовкой оставил девочку без надзора, что напрямую привело к трагическому исходу.

Родные Рут подчеркивают, что ее смерть отражает более широкие проблемы системы охраны психического здоровья детей в Великобритании. Согласно данным Королевского колледжа психиатров, раннее и адекватное вмешательство при расстройствах пищевого поведения позволяет полностью восстановить здоровье, однако на практике многие дети получают помощь слишком поздно.

Рут была жизнерадостной и любознательной девочкой, активной, стремящейся к знаниям и помощи другим. С раннего возраста она проявляла заботу о животных, окружающей среде и участии в социальных инициативах.

