Не отходя от служебного места: бывший полицейский пользовался услугами секс-работников

В Британии полицейский пользовался услугами секс-работников во время службы

Бывший офицер британской полиции обвиняется в пользовании услугами секс-работников во время службы. Об этом сообщает The Guardian.

Имран Патель ушел в отставку в прошлом году на фоне публикаций о неподобающем поведении и находится под следствием Независимого управления по вопросам поведения полиции. Ему предъявлены обвинения в том, что он пользовался услугами секс-работников и посещал сайты для взрослых во время службы в мае 2022 года.

Расследование было начато после жалоб на широкое распространение сексизма и токсичной культуры в полиции Лондона. Эти проблемы стали особенно острыми после громкого дела Уэйна Казенса, сотрудника полиции, осужденного за похищение, изнасилование и убийство 33-летней Сары Эверард.

Патель также обвиняют в мошенничестве и злоупотреблении служебным положением. В январе 2024 года было решено не передавать дело в прокуратуру, однако экс-полицейскому предстоит пройти слушание по делу о неправомерном поведении.

Бывшая госслужащая Луиза Кейси провела независимую проверку полиции, заявив, что в полиции преобладает институциональный сексизм. Многие сотрудники сообщали о случаях сексуальных домогательств и дискриминации, что подтверждается внутренними расследованиями и съемками BBC Panorama.

