МОК запретит трансгендерам* участвовать в женских соревнованиях на ОИ

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 42 0

Решение будет принято организацией в начале 2026 года.

Трансгендерам* запретят участвовать в соревнованиях на ОИ

Фото: www.globallookpress.com/Vincent Isore, via www.imago-ima

Международный олимпийский комитет (МОК) намерен запретить трансгендерным* атлетам принимать участие в женских соревнованиях на Олимпийских играх, пишет газета The Times.

По данным издания, решение будет принято МОК в начале 2026 года, после того как организация получит полное научное обоснование о физическом превосходстве мужчин над женщинами.

Известно также, что на прошлой неделе Джейн Торнтон, занимающая пост медицинского и научного директора МОК, представила первоначальные итоги научного исследования. Оно подтверждает, что физические преимущества у биологических мужчин сохраняются даже несмотря на прием препаратов, которые снижают уровень тестостерона.

«Это была очень научная, основанная на фактах и лишенная эмоций презентация, в которой были четко изложены доказательства», — сообщил источник газеты.

Согласно правилам комитета, трансгендеры могут участвовать в женских соревнованиях, однако решение остается за международными федерациями.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Вероника Кудерметова и Элизе Мертенс победили в финале итогового турнира Женской теннисной ассоциации.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

* — движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России.

