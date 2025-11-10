«Посчитала личным оскорблением»: почему пенсионерка столкнула школьницу на рельсы в метро

Жуткий случай в столичном метро. На глазах у десятков пассажиров пенсионерка толкнула на пути 13-летнюю девочку. За несколько секунд до прибытия поезда школьницу успели спасти. Причину нападения пожилая женщина объяснила с ледяным, пугающим спокойствием. И не признала свою вину. Все расскажет корреспондент «Известий» Кирилл Солодков.

Кадры со станции «Таганской» для тринадцатилетней девочки могли стать последними в жизни. Одна из пассажирок в толпе внезапно толкает ребенка прямо на рельсы. До прибытия поезда остаются секунды, на помощь бросаются родители, вытаскивают. На главный вопрос «за что?» пенсионерка из Краснодара отвечает с пугающим спокойствием.

«Рядом стояла девочка, которая громко смеялась и смотрела на меня. Я посчитала это личным оскорблением и захотела причинить ей физическую боль», — заявила женщина.

Самой пенсионерке теперь точно не до смеха. Следователи возбудили уголовное дело по статье покушение на убийство. Но сначала — экспертиза на вменяемость. Подобные вспышки ярости, как правило, вызваны помутненным сознанием. А такого человека не остановит даже перспектива провести остаток дней в заключении.

«Наверное, это обострение какого-то заболевания психического, очень похоже. Кстати говоря, этих людей достаточно. Пациент с верифицированным диагнозом может сказать: я не хочу лечиться, я не хочу ложиться в больницу», — отметил психиатр Михаил Барышев.

И таких «не желающих лечиться» на улицах российских городов — тысячи. Иногда они становятся буйными сразу после терапии. Этот мужчина буквально бросил под поезд молодого парня в день выписки из психиатрической клиники.

А это уже Петербург, и вновь подземка. К счастью, неадеквата успели скрутить до того, как он причинил вред себе или окружающим.

Эта с виду вполне приличная дама успела трижды пырнуть ножом молодую девушку за то, что та случайно ее толкнула. И вновь ледяная невозмутимость и никаких внешних признаков «человека со справкой».

«Человек оказывается погружен в свои какие-то переживания, в свои внутренние эмоциональные, психологическкие проблемы. Возможны какие-то голоса, к которым он прислушивается. Внутрь себя погружен», — сказал врач-психотерапевт Юрий Вяльба.

Именно случаи в подземке, где человек наиболее уязвим, как правило, вызывают наибольший резонанс. Внезапная вспышка ярости в толпе — словно удар током: мгновенный, непредсказуемый и потенциально смертельно опасный. Узкие и незащищенные переходы в час пик и вовсе могут превратиться в настоящую ловушку.

Советы из категории быть начеку, держаться подальше от края платформы и сторониться подозрительных лиц — банальны, но других не могут дать даже эксперты. Надеяться остается лишь на себя и руку помощи, которая в случае с тем же метро из фигурального выражения становится единственным способом спастись.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.