Экс-президент Франции Саркози покинул тюрьму после 20 дней заключения

Бывший президент Франции Николя Саркози покинул тюрьму Санте в Париже, где находился более 20 дней после приговора по делу о незаконном финансировании избирательной кампании. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

Как уточняет телеканал, Саркози выехал из тюрьмы на минивэне, сопровождаемом полицейскими на мотоциклах. Сам политик пока не сделал публичных заявлений.

Ранее апелляционный суд Парижа принял решение освободить экс-президента из-под стражи под судебный контроль. В решении оговаривается ряд ограничений: Саркози запрещено покидать территорию Франции, общаться с другими фигурантами дела, а также вступать в контакт с министром юстиции Жеральдом Дарманеном. При нарушении этих условий он может быть возвращен в тюрьму.

Саркози был помещен в тюрьму 21 октября для отбытия пятилетнего срока, назначенного судом Парижа по делу о финансировании его президентской кампании из средств, поступивших из Ливии. Ему также был назначен штраф в размере 100 тысяч евро.

Во время слушаний экс-президент называл пребывание в заключении «изматывающим испытанием» и «кошмаром».

До этого 5-tv.ru рассказывал, что Саркози боится есть тюремную еду и питается только йогуртами.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.