Экс-президент Франции Саркози покинул тюрьму после 20 дней заключения

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 43 0

Политик выехал на минивэне, сопровождаемом полицейскими на мотоциклах.

Саркози покинул парижскую тюрьму Санте — видео

Фото: Reuters/Yves Herman

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Бывший президент Франции Николя Саркози покинул тюрьму Санте в Париже, где находился более 20 дней после приговора по делу о незаконном финансировании избирательной кампании. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

Как уточняет телеканал, Саркози выехал из тюрьмы на минивэне, сопровождаемом полицейскими на мотоциклах. Сам политик пока не сделал публичных заявлений.

Ранее апелляционный суд Парижа принял решение освободить экс-президента из-под стражи под судебный контроль. В решении оговаривается ряд ограничений: Саркози запрещено покидать территорию Франции, общаться с другими фигурантами дела, а также вступать в контакт с министром юстиции Жеральдом Дарманеном. При нарушении этих условий он может быть возвращен в тюрьму.

Саркози был помещен в тюрьму 21 октября для отбытия пятилетнего срока, назначенного судом Парижа по делу о финансировании его президентской кампании из средств, поступивших из Ливии. Ему также был назначен штраф в размере 100 тысяч евро.

Во время слушаний экс-президент называл пребывание в заключении «изматывающим испытанием» и «кошмаром».

До этого 5-tv.ru рассказывал, что Саркози боится есть тюремную еду и питается только йогуртами.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
81.23
-0.15 93.84
0.08
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:24
Не отходя от служебного места: бывший полицейский пользовался услугами секс-работников
19:14
В результате взрыва в Индии погибли восемь человек
19:05
Ветеран войны из Лос-Анджелеса застрелил напавшего на него обнаженного мужчину
19:00
В «Городе грехов»: Диброва и Спиридонову заподозрили в участии в подпольной вечеринке в Москве
18:54
«Вера помогла нам выжить»: девушка «без мозга» отметила 20-й день рождения
18:51
Лукашенко призвал не отказываться от городских телефонов

Сейчас читают

Лариса Долина обращалась за госзащитой после угроз убийством
Финальный акт года: что принесет знакам зодиака ретроградный Меркурий в ноябре 2025
Лунный календарь красоты: гороскоп стрижек на ноябрь 2025
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Как фазы Луны влияют на жизнь знаков зодиака в 2026 году