Принц Гарри и Меган Маркл могут лишится королевских титулов вслед за Эндрю

Пару требуют ответить за высказанное в 2020-м заявление в адрес покойной королевы Елизаветы II и других членов королевской семьи.

Почему принц Гарри и Меган Маркл могут лишится титулов

Фото: www.globallookpress.com/Photo Image Press

Принца Гарри и Меган Маркл хотят лишить королевских титулов вслед за младшим братом короля Великобритании Карлом III Эндрю. Об этом сообщил американский новостной портал RadarOnline.

По данным источника, скандал с принцем Эндрю не прошел бесследно для всей четы Сассекских. Герцога и герцогиню пытаются в очередной раз уличить в нападках на королевскую семью и попытках «монетизировать монархию».

Британский писатель Том Бауэр, известный своими журналистскими расследованиями, подверг резкой критике заявление Гарри и Маркл, сделанное в 2020 году. Тогда супружеская пара объявила об отказе от полномочий «старших» членов королевской семьи, чтобы стать финансово независимыми.

По мнению Бауэра, такое решение переполнено нападками на королеву Елизавету II и других членов семьи. Этот шаг можно охарактеризовать как атаку на устои монархии, которая только усугубила положение Сассексов в королевском доме.

Кроме того, заявление пары в обществе расценили как полное неповиновение, что спровоцировало вопросы о правовых основаниях для сохранения за герцогами их королевских титулов.

В заявлении утверждалось, что покойная королева Елизавета II не имела никакой юрисдикции за пределами Великобритании в отношении слова «королевский», а также что «если они решат использовать это слово, монарх и правительство будут бессильны».

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, в конце октября Карл III начал процесс лишения принца Эндрю титулов. Теперь его будут звать Эндрю Маунтбеттен Виндзор. Принц попался на извращенных фантазиях и домогательствах к женщинам.

