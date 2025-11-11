Штрафы за недобросовестное ведение бизнеса в России могут поднять в пять раз

Незаконная банковская деятельность может обойтись в пять миллионов рублей.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

В России хотят ужесточить наказания за экономические преступления. Штрафы за недобросовестное ведение бизнеса могут вырасти в пять раз. Поправки разработало министерство юстиции. И как выяснили «Известия», Кабмин уже одобрил изменения.

Так, за мошенничество, когда предприятие осознанно не выполняет свои обязательства, наказание увеличат до полутора миллионов рублей. За использование организацией чужого товарного знака, или уклонение от уплаты налогов, штраф вырастет до двух с половиной миллионов.

Но самые строгие санкции коснутся незаконной банковской деятельности — до пяти миллионов рублей.

Ранее 5-tv.ru писал, что штраф за брошенных животных могут поднять до 30 тысяч рублей.

В России ежегодно 100 тысяч животных становятся бездомными, число назвал депутат Владимир Бурматов. Проблему активно обсуждают в Государственной Думе.

Когда начинается дачный сезон, животные приходят к домам и нередко остаются на все лето. А осенью хозяева закрывают дома, а кошек и собак в квартиры с собой не забирают.

