«Культурное» мероприятие: что депутаты ищут на подпольных вечеринках

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 86 0

Среди элитных гостей «Города грехов» — не только звезды шоу-бизнеса, но и чиновники.

Кто участвовал в подпольных эро-вечеринках «Город грехов»

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

На подпольной эро-вечеринке заметили экс-замминистра и депутата

Среди гостей подпольной развратной вечеринки «Город грехов», где собравшиеся предавались извращениям и оргиям, заметили людей, крайне похожих на бывшего замминистра экономического развития Илью Торосова и депутата Воронежской областной думы Артема Копылова. Об этом и с подробностями рассказали в документальном фильме «Тайная жизнь богатых и знаменитых» на РЕН ТВ.

В вестибюле одной из башен Москва-сити в объективы камер попал человек, сильно похожий на экс-замминистра экономического развития России Илью Торосова, которого освободили от должности в октябре 2024 года.

«Человек, похожий на экс-замминистра экономразвития, попал в объектив видеокамеры неподалеку от того места, где проходила оргия миллионеров!» — говорится в программе.

Следующий гость — вылитый депутат Воронежской области Артем Копылов, который явно заглянул чисто на огонек. В человеке, который случайно попал «в не ту дверь» можно разглядеть черты известного пластического хирурга Артема Соколова.

Кроме того, с «лицом покер фэйс» по холу быстро перемещалась женщина, сильно похожая на нейропсихолога, автора курса «Как выбрать школу для ребенка» и маму четырех деток Анну Высоцкую. Также была замечена девушка точь-в-точь похожая на модель и актрису Ирину Спиридонову. Такое уж совпадение или все-таки нет?

Как стало известно в ходе расследования, подобного рода «культурные» мероприятия проходят раз в два месяца. В целях тотальной секретности каждая такая вечеринка организуется в новом месте. Их устраивает бывшая домохозяйка из Ростова-на-Дону Анна Еременко.

Однажды она переехала в столицу и быстро поняла, что нравится богатым людям. Теперь она известна в узких кругах как Анна Фокс. За организацию эро-вечеринок женщина берет минимум десять миллионов рублей.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, попасть с улицы в «Город грехов» — невозможно, а за участие придется выложить до трех миллионов рублей. На одной из таких пати заметили человека подозрительно похожего на телеведущего Дмитрия Диброва.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX

+3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
81.01
-0.22 93.93
0.09
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:15
Мать убила трехлетнего сына, чтобы освободить место для нового ребенка
11:10
Главная распродажа года: как маркетологи заставляют покупать то, что нам не нужно
11:01
«Отлично чувствую!» — Анна Пересильд ответила на критику своего актерского таланта
10:53
Сиюминутная выгода: как в России борются с теневой занятостью
10:45
Россиянка погибла в ДТП с автобусом в провинции Египта
10:45
«Основная преграда»: посол РФ Алипов назвал условие завершения конфликта на Украине

Сейчас читают

Украина вывела европоставки «Турецкого потока» на новый рекорд
Работа «Ураганов» на константиновском направлении. Лучшее видео из зоны СВО
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 ноября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Как фазы Луны влияют на жизнь знаков зодиака в 2026 году