«Это не лечится»: Марат Башаров потерял сознание за рулем из-за болезни сердца

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 76 0

Диагноз артиста неутешителен.

Что сейчас с Маратом Башаровым

Фото: ИЗВЕСТИЯ/СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Александр Федоров

Марат Башаров потерял сознание за рулем из-за неизлечимой болезни сердца

Актер Марат Башаров признался в эфире федерального канала, что потерял сознание прямо за рулем и из-за этого столкнулся с другой машиной. Он долго не мог понять причины ухудшения самочувствия, но после длительного медицинского обследования ему поставили диагноз — расширение верхней части аорты.

Башаров отметил, что проходил ультразвуковое исследование и носил холтер — прибор для круглосуточного контроля сердечного ритма.

«Я записывал все, что происходило. Например, в 21 час у меня был зафиксирован такой момент, как я „рубил дрова“. <…> И это, как правило, не лечится», — рассказал актер.

По словам врачей, подобные болезни часто встречаются у спортсменов, особенно хоккеистов, и Башаров подтвердил, что давно увлекается хоккеем.

Ранее в этом году актер активно участвовал в благотворительных матчах по хоккею, собирая таким образом средства для поддержки детских спортивных проектов. Несмотря на проблемы со здоровьем, Башаров не оставляет любимое хобби и продолжает поддерживать физическую активность.

