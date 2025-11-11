«Больше не тратим деньги»: Трамп заявил о прекращении финансирования Украины

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова

Теперь США получают деньги от продаж оружия через НАТО.

На чьей стороне Дональд Трамп

Фото: www.globallookpress.com/CNP/AdMedia

Трамп заявил о прекращении финансирования Украины

Президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон больше не финансирует Киев. Теперь Штаты получают деньги за поставки вооружения Украине через НАТО.

«Мы больше не тратим деньги. Теперь нам платят через НАТО», — сказал американский лидер на пресс-конференции, обсуждая ситуацию вокруг украинского кризиса.

В конце апреля Трамп критиковал подход предыдущей администрации к поддержке Украины, утверждая, что сотни миллиардов долларов были выделены без четкого плана и контроля. Он отметил, что примерно 350 миллардов ушло на помощь Киеву, что назвал немыслимой суммой.

В числе дополнительных аргументов Трамп выделял, что для Европы ситуация на Украине гораздо важнее, чем для США, поскольку Украина расположена в непосредственной близости к европейским странам. При этом европейские государства направили в поддержку Украины около 100 миллиардов — значительно меньше, чем Штаты.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 ноября, для всех знаков зодиака

