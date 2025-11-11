Умер актер сериала «Вход в лабиринт» Евгений Гайчук

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова

В Государственном Русском драматическом театре Эстонии он сыграл около сотни ролей и поставил несколько спектаклей.

Умер актер Евгений Гайчук

Фото: www.globallookpress.com/Pascal Deloche

Евгений Гайчук, известный актер и режиссер, скончался в возрасте 82 лет. О смерти артиста сообщил театральный режиссер и художественный руководитель Русского театра Эстонии Филипп Лось, который выразил соболезнования вдове и близким покойного. Он подчеркнул, что Гайчук был талантливым и остроумным коллегой, много сделавшим для театра. Продюсер Артур Вебер также отметил утрату и высоко оценил талант и значимость актера, вспоминая его как друга семьи и выдающегося мастера сцены.

Евгений Гайчук родился 28 февраля 1943 года в Красноводске и завершил обучение в Киевском государственном институте театрального искусства в 1965 году. Вместе с женой, однокурсницей Лидией Головатой, он работал в Волгограде и Одессе. В 1968 году он присоединился к Государственному Русскому драматическому театру Эстонии, где сыграл около сотни ролей и поставил несколько спектаклей. Работал также приглашенным режиссером в Таллинском Русском молодежном театре.

Свою актерскую карьеру в кино Гайчук начал в 1986 году с фильма «Через сто лет в мае», а в 1989 году сыграл в пятисерийном телефильме «Вход в лабиринт», где его партнерами были известные артисты. В фильмографии Гайчука также значатся картины «Все мои Ленины», «Дворняжка», «Янтарные крылья» и «Красная ртуть».

