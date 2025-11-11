Российские боксеры привезли 38 золотых медалей с юниорского чемпионата Европы

Спортсмены выступали под национальным флагом.

Фото, видео: 5-tv.ru

38 золотых медалей завоевали российские боксеры на юниорском чемпионате Европы в Ереване. Все команды заняли первые общекомандные места. Наши спортсмены выступали под флагом своей страны.

Ранее стало известно, что петербургский самбист Сергей Кирюхин вернулся в Северную столицу после чемпионата мира в Бишкеке. Там спортсмен завоевал золотую медаль в категории спортивное самбо до 88 килограммов. В аэропорту Пулково чемпиона встречали как национального героя.

«Соревнования были тяжелые. Чемпионат мира. Но благодаря тренировочному процессу, отлаженному, поддержке старших товарищей, организаторов, близких, друзей, товарищей, от сокомандников, все получилось», — поделился обладатель Кубка мира по самбо Сергей Кирюхин.

Всего российские самбисты завоевали на чемпионате 21 золотую медаль, две серебряные и пять бронзовых. И заняли первое место в общем зачете.

