Посол Алипов: конфликт на Украине может закончиться «уже завтра»

Российский посол в Индии Денис Алипов заявил, что вооруженный конфликт на Украине мог бы закончиться практически сразу, если бы Евросоюз и НАТО приняли решение вести равноправный диалог с Москвой. Его слова приводит Press Trust of India.

По словам дипломата, кризис можно было бы решить «уже завтра», если бы западные страны изменили свою политику. Алипов отметил, что главным препятствием для мира является «антироссийский крестовый поход» Европы, который мешает налаживанию конструктивного диалога и урегулированию ситуации.

Выступление посла прозвучало во время презентации книги индийской исследовательницы Ачалы Мулик «Тысячелетняя война: Россия и Запад». Он подчеркнул, что именно европейская политика блокирует возможность скорого окончания конфликта.

Кроме того, представитель России отметил, что страна остается открытой для политико-дипломатических усилий по мирному разрешению кризиса.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о готовности Москвы к диалогу, а бывший президент США Дональд Трамп отметил, что главной проблемой для мира является позиция России, которая, по его мнению, пока не заинтересована в прекращении боевых действий.

