Вместо врача — новая страна: пенсионер пропустил поворот и уехал за границу

Дарья Орлова
Мужчина оказался в Хорватии.

Можно ли уехать в другую страну без документов

Во Франции пенсионер пропустил поворот и случайно уехал в другую страну

Необычная история произошла во Франции: 85-летний мужчина, выехав на машине в соседнюю коммуну Эрво на прием к врачу, неожиданно оказался в другой стране. Об этом сообщает Oddity Central.

Пенсионер планировал поездку длиной всего 19 километров, но на прием так и не прибыл. Его исчезновение заметили позже, когда мужчина не пришел на собрание местной общественной организации, активным членом которой был много лет. Родные и соседи забили тревогу, и о пропаже сообщили в полицию.

Для розыска пожилого водителя подключили военных. Используя сигналы мобильного телефона, они выяснили, что устройство находится не во Франции, а в хорватском отеле, за 1500 километров от его дома. Стражи порядка были крайне удивлены таким результатом поисков.

Позже выяснилось, что водитель провел за рулем около двадцати часов и пересек Италию, прежде чем оказался в Хорватии. Мужчина объяснил свое путешествие сбоем навигационной системы, из-за которого, по его словам, и оказался так далеко. Родственники уже направились за ним, чтобы доставить домой.

