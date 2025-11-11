Заслуженная честь для легенды Хабаровска: Могильного ввели в Зал хоккейной славы

Александр Могильный вошел в Зал хоккейной славы

Легендарный советский и российский хоккеист Александр Могильный официально стал членом Зала хоккейной славы. Церемония прошла в Торонто, однако по разным причинам он не смог присутствовать лично и обратился к участникам по видеосвязи.

В видеообращении хоккеист передал привет из Хабаровска и признался, что переполнен эмоциями, ведь осознает важность этого события и этап своего пути.

Могильный обладает впечатляющим спортивным послужным списком — он завоевал золото Олимпиады 1988 года и чемпионата мира 1989 года в составе сборной СССР. Его карьера в НХЛ насчитывает более 1100 игр и более 1100 очков. Также в активе хоккеиста — Кубок Стэнли, выигранный в 2000 году, и рекорды России по очкам за сезон (127) и шайбам (76 в сезоне 1992/1993), которые он разделяет с Теэму Селянне.

