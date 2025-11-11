Состояние четырех пострадавших в ДТП в Египте россиян оценили как тяжелое

Евгения Алешина
Автобус с туристами направлялся на экскурсию из Хургады для посещения археологических достопримечательностей в Каире.

Пострадавшие в ДТП в Египте среди россиян

Фото: www.globallookpress.com/Gehad Hamdy

Пятеро пострадавших в ДТП в Египте россиян остаются в больнице

Попавшие в ДТП в Египте пять граждан РФ были доставлены в больницы. Об этом сообщили в российском генконсульстве в Хургаде в беседе с ТАСС.

Уточняется, что остальные пострадавшие россияне уже получили необходимую медицинскую помощь и были выписаны их медучреждений.

Как сообщил директор управления здравоохранения провинции Красное Море Исмаил аль-Араби в беседе с РИА Новости, состояние четырех госпитализированных россиян оценивается как тяжелое. Из них трое были направлены в больницу Хургады, а один — в медучреждение Каира.

ДТП с участием автобуса с туристами и грузовика произошло утром на дороге Рас-Гареб в Хургаде 11 ноября, сообщает газета Al Masry Al Youm. В результате происшествия погибли два человека — гражданка России и водитель автобуса.

Всего в автобусе находились 39 человек, среди них 27 — граждане России. Также в транспорте находились два представителя Литвы, семь финских туристов и трое граждан Египта, включая водителя и экскурсовода. Туристическая группа направлялась на экскурсию из Хургады для посещения археологических достопримечательностей в Каире. По факту произошедшего началось расследование.

