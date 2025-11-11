Никаких грязных дел: УК и ТСЖ придется отвечать за траты на благоустройство

Цифры из квитанций за ЖКУ больше не будут напоминать секретные материалы. Управляющим компаниям (УК) придется объяснять жильцам, на что пошла каждая копейка и как складываются цены на коммунальные услуги. Делать это будут по единому стандарту, который уже разработал Минстрой. О чем речь и как это поможет защитить права жильцов — выяснял корреспондент «Известий» Максим Облендер.

Их отношения с управляющей компанией давно дали течь. Чаша терпения буквально переполнена.

Когда починят крышу, стены и почему за откачку сточных вод, а в доме нет центральной канализации, стали платить в разы больше? Неизвестных в этой задаче много. Но известно, что дом на балансе «Жилкомсервиса-2».

Еще известно, что выручка компании за прошлый год составила почти 7,5 миллионов рублей. Часы приема граждан — один день в неделю, по пятницам с 10:00 до 19:00. Время 15:00, двери закрыты.

Директор говорит: про это грязное и мокрое дело в курсе, но у нее в козырях — сухая математика.

«Закрыли очистные сооружения. И частник, который им откачивал по дешевке, перестал откачивать. Официально им надо откачать дом по договору два раза в год — это надо 90 тысяч в год. А 90 тысяч в год им дорого», — сказала директор управляющей компании Татьяна Алексеева.

Теперь все управляющие компании и ТСЖ в стране будут регулярно отчитываться: сколько что стоило, сколько денег поступило. Если общедомовое имущество сдают под коммерцию — тоже указать. Как и то, по какой цене закупают коммунальные ресурсы и по какой предоставляют их жильцам.

«Какие-то, действительно, для себя просчеты, убедиться в соотношении цены-качества, для потребителя первоначально можно будет сделать из этого вывод. Основная цель и задача этого отчета — сформировать базу данных под единым стандартом», — объяснил адвокат адвокатской палаты Москвы, член Ассоциации юристов РФ Евгений Кривцун.

Так, в этом доме на 300 квартир, пусть и бизнес-класса, на общедомовые нужды списывают почти по кубометру в месяц с каждой квартиры. 300 тонн, подъезд можно не просто помыть — смыть. И электричество в местах общего пользования подорожало, а лампочек не добавили.

«За октябрь 2025 года это 980 рублей, если говорить за предыдущий период 2024 года, за это мы платили 285 рублей», — рассказал житель Санкт-Петербурга Валерий Лысов.

В шахте лифта вода, трещины в паркинге. Конечно, всего в ежегодных отчетах управляющие компании и ТСЖ не укажут. Условно траты на капремонт — это вопросы уже в соответствующий фонд.

«Вы можете проверить только на мытье подъезда, грубо говоря, и на содержание вашего домофона. Управляющая компания по вашему запросу предоставит вам финансовый отчет, что сумма собрана 100 рублей, потрачено 99 рублей, норма прибыли один процент, что вы из этого увидите? Ничего не увидите», — отметил заместитель председателя Союза юристов Москвы Александр Толмачев.

Посмотреть можно будет траты на каждый дом в стране. И в документы эти наверняка будут заглядывать и госжилинспекция, и прокуратура.

В одном из домов в Перми подвал и трубы давно требуют ремонта, свисающие тут и там провода заливает в каждый дождь.

«Один ответ — нет денег. Просишь акты о выполненных работах и сметы — добиться тоже невозможно», — рассказала местная жительница.

Теперь для этого и звонить никуда не придется. Лазеек управляющим компаниям для незаконного обогащения оставляют все меньше. Требования об отчетах появились с лета этого года. Теперь четко установили перечень сведений. Возможно в море цифр рядовому жильцу разобраться будет непросто, но в очевидных вещах — наверняка. Если по бумагам краски потратили на пять подъездов, а покрасили один — тут жильцам можно и проверку инициировать, и управляющую компанию поменять.

