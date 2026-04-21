Не должны «задираться»: Путин высказался о росте тарифов в сфере ЖКХ

Мария Гоманюк
Поддержка инициатив, которые исходят от самих граждан, важна, и нужно, чтобы она продолжалась.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Путин призвал контролировать рост тарифов в сфере ЖКХ

Тарифы в системе жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) не должны «задираться», однако это периодически происходит. Об этом сказал президент России Владимир Путин в ходе совещания с главами российских муниципальных образований.

Глава государства указал на необходимость контроля в этой сфере. Он отметил, что поддержка инициатив, которые исходят от самих граждан, важна и должна продолжаться.

При этом, по его словам, такие процессы требуют дополнительного контроля, чтобы не допустить необоснованного повышения стоимости услуг.

«Безусловно, нужно и контролировать <…> чтобы тарифы не „задирались“. Так как это иногда у нас, к сожалению, бывает в системе жилищного хозяйства», — отметил российский лидер.

Путин дал понять, что подобные ситуации с ростом тарифов происходят часто и остаются актуальной проблемой. Он также указал, что повышение цен наблюдается не только в жилищной сфере, но и в других направлениях, которые касаются обслуживания населения.

Президент России подчеркнул, что при развитии новых форм управления и участия граждан необходимо одновременно следить за тем, чтобы тарифы оставались обоснованными и не росли без причин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему квитанции ЖКХ лучше не выбрасывать.

19:59
«Внимание есть»: Калашникова прокомментировала слухи о романе Джигана и Седоковой
19:50
Лерчек запустила новый бренд: юрист объяснил, насколько законны ее действия
19:47
В Мали освобождены захваченные террористами в Нигере граждане России и Украины
19:46
Суд арестовал женщину после смертельной аварии на Садовом кольце
19:41
Шойгу раскритиковал власти Молдавии из-за заявлений в отношении Приднестровья
19:40
Заглядывал под юбки: пенсионер прятал камеру в ботинке ради интимных съемок

В Южной Корее арестован основатель поп-группы BTS
Утратил статус: крупнейший в мире айсберг раскрошился на мелкие части
Останки 50 младенцев и шести взрослых нашли на территории кладбища
В списке на прибавку: кому повысят пенсию и как изменится график выплат в мае 2026

Радоница: что можно и нельзя делать, как поминать усопших
❤️Любовный гороскоп на май 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на май 2026 для знаков зодиака: видео