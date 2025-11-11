«Спасибо большое»: впервые отправляющийся на МКС астронавт заговорил по-русски

Эфирная новость 52 0

Американец Кристофер Уильямс полетит на орбиту вместе с космонавтами Сергеем Кудь-Сверчковым и Сергеем Микаевым.

Фото, видео: 5-tv.ru

В Звездном городке торжественно провожали на Байконур новый космический экипаж, который совсем скоро отправится на МКС.

В его составе два россиянина — Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев, а также американец Кристофер Уильямс. Они вместе прошли предполетную подготовку и сегодня простились с родными, а также пообщались с журналистами. Причем астронавт НАСА удивил всех, заговорив практически на чистом русском.

«Я согласен. Все Сергей и Сергей уже сказали. Без этой большой команды мы не летаем в космос. И мы хотим сказать — спасибо большое», — сказал астронавт, член основного экипажа «Союза МС-28» Кристофер Уильямс.

Полет намечен на 27 ноября. Уильямс, кстати, отправится к МКС впервые. На станции экипаж проведет восемь месяцев. И за это время состоятся два выхода в открытый космос.

Ранее 5-tv.ru писал, что обломки загадочного космического тела, которое пролетело над Россией 27 октября, нашли. Ученые подтвердили: это действительно был метеорит.

