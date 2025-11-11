«Делимся с вами сокровенным»: фигуристка Евгения Медведева выходит замуж

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 185 0

Спортсменка раскрыла свои отношения с танцором Ильдаром Гайнутдиновым этой весной.

Фигуристка Евгения Медведева выходит замуж

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Спортсменка Евгения Медведева выходит замуж за Ильдара Гайнутдинова

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева выходит замуж. Об этом спортсменка рассказала в своих социальных сетях.

Девушка опубликовала трогательный видеоролик. Судя по кадрам, возлюбленный Медведевой — танцор Ильдар Гайнутдинов — привел ее в романтическое место, встал на одно колено и сделал предложение руки и сердца. Спортсменка расплакалась от избытка чувств, но это не помешало ей сказать будущему супругу заветное «да».

«Делимся с вами сокровенным», — подписала опубликованные кадры Медведева.

Пользователи сети поздравляют легендарную фигуристку с важным событием в ее жизни и желают ей счастья.

 

Евгения Медведева и Ильдар Гайнутдинов объявили о своих отношениях весной 2025 года. Тогда пара опубликовала совместные фото, тем самым подтвердив ранее появившиеся слухи об их романе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Евгении Медведевой предстоит серьезная операция на обе стопы.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

+4° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
81.36
0.35 94.20
0.27
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:18
В Красногорске мальчик поднял деньги на улице и ему оторвало пальцы
0:15
Шведский рыбак искал червей и нашел крупнейшее средневековое сокровище
0:00
Проблем не избежать: что такое резус-конфликт при беременности
23:45
Шансов нет: насколько сильной окажется магнитная буря 12 ноября
23:32
Поставки российского газа через европосредников на Украину бьют рекорды
23:23
Число экоточек выросло в Москве почти до 600 за год

Сейчас читают

Украина вывела европоставки «Турецкого потока» на новый рекорд
«Дрались, вышибали двери»: Сергей Сафронов о сложностях работы с братьями
«Выбираю себя»: Бузова рассказала, как мучает мужчин в отношениях
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Как фазы Луны влияют на жизнь знаков зодиака в 2026 году