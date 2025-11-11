«Делимся с вами сокровенным»: фигуристка Евгения Медведева выходит замуж

Спортсменка Евгения Медведева выходит замуж за Ильдара Гайнутдинова

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева выходит замуж. Об этом спортсменка рассказала в своих социальных сетях.

Девушка опубликовала трогательный видеоролик. Судя по кадрам, возлюбленный Медведевой — танцор Ильдар Гайнутдинов — привел ее в романтическое место, встал на одно колено и сделал предложение руки и сердца. Спортсменка расплакалась от избытка чувств, но это не помешало ей сказать будущему супругу заветное «да».

«Делимся с вами сокровенным», — подписала опубликованные кадры Медведева.

Пользователи сети поздравляют легендарную фигуристку с важным событием в ее жизни и желают ей счастья.

Евгения Медведева и Ильдар Гайнутдинов объявили о своих отношениях весной 2025 года. Тогда пара опубликовала совместные фото, тем самым подтвердив ранее появившиеся слухи об их романе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Евгении Медведевой предстоит серьезная операция на обе стопы.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.