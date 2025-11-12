Проблем не избежать: что такое резус-конфликт при беременности

Резус-конфликт при беременности может спровоцировать желтуху и анемию у ребенка

Совместимость крови играет важную роль при планировании ребенка. Об этом aif.ru рассказал доктор медицинских наук, заведующий отделением трансфузиологии Детского медицинского центра им. Дмитрия Рогачева, эксперт проекта «+Я» Павел Трахтман.

Эксперт пояснил: когда у мамы отрицательный резус-фактор, а у папы — положительный, то возникает риск развития резус-конфликта. В таком случае беременность требует более тщательного наблюдения. Проблемы, как уточнил Павел Трахтман, могут возникнуть, если у будущей матери резус-отрицательная кровь, а у малыша — унаследованная от отца резус-положительная.

«Сама женщина при этом не заболевает, но антитела, проникая через плаценту, атакуют и разрушают кровь малыша. Это может привести к тяжелым последствиям, например спровоцировать гемолитическую болезнь новорожденных (ГБН) с тяжелой анемией, желтухой, обширными отеками», — отметил доктор.

Павел Трахтман добавил, что, к счастью, современная медицина научилась эффективно бороться с этой проблемой. Так, если сейчас врачи понимают, что у женщины может возникнуть резус-конфликт, то ей на ранних этапах беременности вводят специальный препарат — иммуноглобулин. Он своего рода «обманывает» иммунитет матери и не дает запустить процессы, которые могут угрожать здоровью ребенка.

