Не только отравление: пять основных причин тошноты

Фармаколог Сафонов назвал стресс одной из причин тошноты

Тошнота — одно из самых распространенных неприятных ощущений, с которым хотя бы раз сталкивался каждый человек. Иногда она возникает после слишком плотного ужина, иногда — во время поездки в транспорте или на фоне сильного волнения. Но в ряде случаев тошнота может быть сигналом организма о проблемах со здоровьем. Об этом aif.ru рассказал ассистент кафедры клинической фармакологии имени Ю.Б. Белоусова Института клинической медицины Пироговского Университета Антон Сафонов.

Самая частая причина — нарушения в работе пищеварительной системы. Организм может реагировать тошнотой на переедание, особенно если речь идет о жирной, тяжелой или непривычной пище. Нередко причиной становится пищевое отравление: просроченные продукты, некачественная еда или несовместимые блюда. В этом случае тошнота выступает защитным механизмом, с помощью которого организм пытается избавиться от опасного содержимого.

Кроме того, неприятное ощущение может сопровождать хронические заболевания желудочно-кишечного тракта — гастрит, язву, панкреатит или холецистит. Обычно в таких случаях появляются и другие симптомы: тяжесть после еды, боль в животе, изжога или вздутие.

Еще одна распространенная причина — особенности вестибулярного аппарата. У некоторых людей организм слишком чувствительно реагирует на движение, поэтому поездки в автомобиле, перелеты или морские прогулки вызывают укачивание. Чаще всего проблема встречается у детей, но может сохраняться и во взрослом возрасте.

Сафонов посоветовал во время поездок смотреть на линию горизонта, не пользоваться телефоном и не читать в транспорте. Также помогает свежий воздух и правильно выбранное место: например, впереди автомобиля или ближе к крылу самолета.

У женщин тошнота может быть связана с гормональными изменениями во время беременности. Так называемая «тошнота беременных» чаще появляется на ранних сроках — примерно с четвертой-шестой недели. Обычно она усиливается по утрам и может возникать из-за резких запахов или определенных продуктов. Если симптомы мешают нормально есть и пить, необходимо обратиться к врачу.

Нередко причиной становятся стресс и эмоциональное перенапряжение. Перед экзаменами, собеседованиями или важными выступлениями многие ощущают спазмы в животе, потерю аппетита и приступы тошноты. Это связано с работой блуждающего нерва, который соединяет мозг и желудочно-кишечный тракт. Когда человек испытывает сильную тревогу, нервная система влияет и на пищеварение.

Также тошнота может быть побочным эффектом лекарств или реакцией на внешние раздражители — сигаретный дым, духоту, резкие запахи краски, бензина или бытовой химии. Иногда причиной становится перегрев или тепловой удар.

При этом врачи напоминают: в большинстве случаев тошнота не представляет серьезной опасности и проходит самостоятельно. Однако есть ситуации, когда медлить нельзя. Тревожными симптомами считаются сильная головная боль со светобоязнью, боль в груди, холодный пот, высокая температура, сильная боль в животе или тошнота после травмы головы. В таких случаях необходимо как можно скорее обратиться за медицинской помощью.

