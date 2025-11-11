Президент Казахстана Токаев прибыл в Россию с государственным визитом

Вместе с российским лидером Владимиром Путиным они обсудят союзничество и партнерство в ключевых сферах.

В Москве приземлился самолет с президентом Казахстана. Касым-Жомарт Токаев прибыл в Россию с государственным визитом.

У трапа его встретили первый вице-премьер Денис Мантуров и другие официальные лица. На летном поле была рота почетного караула и военный оркестр. В честь этого события Москву украсили флагами Казахстана.

Позже состоится встреча Касым-Жомарта Токаева с президентом РФ Владимиром Путиным. Лидеры обсудят вопросы союзничества и стратегического партнерства во всех ключевых сферах.

Ранее 5-tv.ru писал, что Токаев назвал президента США Дональда Трампа великим политиком. Президент Казахстана считает, что миссия его американского коллеги — вернуть здравый смысл в политику США.

Глава Казахстана также отметил, что взгляды и политика Дональда Трампа находят поддержку не только внутри Соединенных Штатов, но и за их пределами.

