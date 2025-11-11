Умеров прибыл в Стамбул для переговоров по обмену пленными

Основное внимание будет уделено вопросам организации последующих обменов военнопленными между Россией и Украиной.

Фото: © РИА Новости/Александр Рюмин

Глава украинской делегации на переговорах с Россией, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров прибыл в Стамбул для проведения встреч, посвященных вопросам обмена пленными. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook*.

«Только что прибыл в Стамбул. В эти дни буду работать в Турции и на Ближнем Востоке», — написал он.

Последний обмен пленными между сторонами состоялся 2 октября. Тогда в рамках достигнутых договоренностей Россия вернула Украине 185 боевиков Вооруженных сил, а с украинской территории были освобождены 185 российских солдат. В дополнение к этому домой вернулись 20 гражданских лиц.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Турция не видит предпосылок нового раунда переговоров по Украине.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

