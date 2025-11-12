«Решил поднять, произошел взрыв»: тренер о пострадавшем в Красногорске школьнике

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко Срочная новость 253 0

Ребенок лежал на земле, а вокруг него собралась толпа людей.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Елена Хмура; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тренер рассказал о пострадавшем в Красногорске школьнике

Тренер спортивной секции Владимир Шарупич из Красногорска рассказал корреспонденту 5-tv.ru о происшествии, при котором девятилетнему школьнику оторвало пальцы. Мальчик лишь поднял деньги с земли.

По словам очевидца, он возвращался домой после тренировки. Увидел лежащего на земле ребенка, а вокруг него толпу людей. Владимир предложил свою помощь, но она не понадобилась — на месте работали сотрудники скорой помощи. Мужчина поделился, что только слышал, как обсуждали произошедший инцидент.

«Вокруг говорили только то, что ребенок шел, увидел деньги, лежащие на земле, решил поднять, произошел взрыв. От чего взрыв произошел — никто не знает», — рассказал Шарупич корреспонденту.

Он добавил, что ребенка мгновенно увезла скорая помощь на госпитализацию в больницу. При этом, мать пострадавшего школьника комментировать произошедшее отказалась.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, в подмосковном Красногорске девятилетний школьник увидел лежащие на дороге деньги и решил их подобрать. После этого купюры взорвались в его руках.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

+4° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
81.36
0.35 94.20
0.27
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:56
В России создали войска беспилотных систем
10:50
Без передозировки: как рассчитать безопасную норму кофе для себя
10:39
В США учительница четыре раза изнасиловала 15-летнего школьника
10:31
ФСБ пресекла попытку ФРГ перезахоронить солдат вермахта в Волгоградской области
10:15
В поисках «перезагрузки»: зумеры стали массово ложиться в психиатрические клиники
10:00
«Попросили принести палец»: очевидец о первых минутах после взрыва в Красногорске

Сейчас читают

Британцы не могут оплатить свет и газ: отказ от России привел к миллиардным долгам
На черный день: психолог объяснила, зачем супруги скрывают деньги от партнеров
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 ноября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Как фазы Луны влияют на жизнь знаков зодиака в 2026 году