«Решил поднять, произошел взрыв»: тренер о пострадавшем в Красногорске школьнике

Тренер рассказал о пострадавшем в Красногорске школьнике

Тренер спортивной секции Владимир Шарупич из Красногорска рассказал корреспонденту 5-tv.ru о происшествии, при котором девятилетнему школьнику оторвало пальцы. Мальчик лишь поднял деньги с земли.

По словам очевидца, он возвращался домой после тренировки. Увидел лежащего на земле ребенка, а вокруг него толпу людей. Владимир предложил свою помощь, но она не понадобилась — на месте работали сотрудники скорой помощи. Мужчина поделился, что только слышал, как обсуждали произошедший инцидент.

«Вокруг говорили только то, что ребенок шел, увидел деньги, лежащие на земле, решил поднять, произошел взрыв. От чего взрыв произошел — никто не знает», — рассказал Шарупич корреспонденту.

Он добавил, что ребенка мгновенно увезла скорая помощь на госпитализацию в больницу. При этом, мать пострадавшего школьника комментировать произошедшее отказалась.

