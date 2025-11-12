Криштиану Роналду не собирается завершать футбольную карьеру

ЧМ-2026 стане для форварда шестым, при этом мировое первенство спортсмен ни разу не выигрывал.

Фото, видео: www.globallookpress.com/IMAGO/Valter Gouveia/SPP; 5-tv.ru

Чемпионат мира по футболу 2026 года станет последним для Криштиану Роналду. Об этом сообщил сам футболист, уточнив, что речь идет о выступлениях на уровне сборных.

Совсем завязывать с футболом португалец не планирует. Ведь, как он сам признается, игра все еще приносит ему удовольствие. Сейчас форвард готовится к рекордному, шестому, участию в мировом первенстве. И он крайне важен для Роналду. Ведь за свою карьеру футболист смог выиграть все, кроме чемпионата мира.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 ноября, для всех знаков зодиака

