Криштиану Роналду не собирается завершать футбольную карьеру

Чемпионат мира по футболу 2026 года станет последним для Криштиану Роналду. Об этом сообщил сам футболист, уточнив, что речь идет о выступлениях на уровне сборных.

Совсем завязывать с футболом португалец не планирует. Ведь, как он сам признается, игра все еще приносит ему удовольствие. Сейчас форвард готовится к рекордному, шестому, участию в мировом первенстве. И он крайне важен для Роналду. Ведь за свою карьеру футболист смог выиграть все, кроме чемпионата мира.

Ранее 5-tv.ru писал, что главный тренер московского «Спартака» покинул свой пост. Сотрудничество с Деяном Станковичем завершено по соглашению обеих сторон.

Он возглавлял футбольный клуб чуть больше года. По итогам прошлого сезона команда под его руководством заняла четвертое место в чемпионате России.

