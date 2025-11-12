На Землю обрушится самый мощный поток солнечной плазмы за 2025 год

Дарья Орлова
Дарья Орлова

Предстоящий удар вызовет сильные геомагнитные бури.

Последствия удара солнечной плазмы по Земле

Фото: 5-tv.ru

ИКИ РАН: Землю ждет самый мощный удар солнечной плазмы за 2025 год

На Землю 12 ноября обрушится сильнейший поток солнечной плазмы. Об этом сообщили специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

«Удар по Земле ожидается завтра, и, согласно модели, он будет самым сильным в текущем 25-м солнечном цикле», — указано в Telegram-канале РАН.

По данным ученых, несколько облаков плазмы, которые ранее были выброшены с поверхности Солнца, слились в единый мощный поток. Именно он должен достичь нашей планеты в ближайшие сутки.

Исследователи напоминают, что активность на Солнце в последние недели значительно возросла. Накануне сообщалось, что одну из трех волн, возникших после недавней вспышки, уже зафиксировали магнитометры на Земле.

Ожидается, что предстоящий удар вызовет сильные геомагнитные бури, которые могут повлиять на работу спутниковой связи и энергосистем в северных регионах.

Во время магнитных бурь многие люди могут ощущать ухудшение самочувствия: появляются головные боли, мигрени, скачки давления, учащается пульс. Нередко наблюдаются слабость, проблемы с концентрацией, раздражительность и тревожность. У некоторых в такие периоды обостряются боли в мышцах и суставах.

Специалисты советуют не спешить с приемом лекарств — организму стоит дать время, чтобы приспособиться к изменениям. Важно снизить физическую и эмоциональную нагрузку, больше отдыхать и избегать стрессов. Если же неприятные симптомы становятся выраженными и мешают повседневной жизни, стоит обратиться к врачу, который подберет подходящее лечение.

