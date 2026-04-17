Тайны космоса: ученые измерили мощь «танцующих струй» черной дыры

Дарья Орлова
Уникальное явление раскрыло истинную силу гравитационных объектов.

Dаilу Маil: мощь черных дыр сопоставима с десятью тысячами солнц

Специалисты сумели впервые провести сверхточные измерения энергетических выбросов черной дыры, расположенной в семи тысячах световых лет от Земли. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Исследователи зафиксировали так называемые «танцующие струи» — потоки перегретой материи, чья мощность сопоставима с излучением десяти тысяч Солнц. Скорость движения вещества в этих фонтанах достигает 150 тысяч километров в секунду, что составляет почти половину скорости света. При этом такие колоссальные выбросы составляют лишь около 10% от всей энергии, которую объект поглощает во время своего «питания».

Данное открытие стало возможным благодаря наблюдению за тем, как мощный звездный ветер от соседнего светила отклоняет струю черной дыры примерно на два градуса.

«Поскольку мы знаем, насколько силен ветер от звезды, мы знаем, какую силу он создает на джет. Это позволяет нам вычислить, насколько мощным является сам джет», — отметил соавтор исследования, профессор Джеймс Миллер-Джонс.

Ученый сравнил процесс подсчета поглощаемой и выбрасываемой энергии с «подсчетом калорий, только для черной дыры».

Ранее астрономы могли оценивать эти показатели лишь усредненно за тысячи лет, наблюдая за газовыми пузырями в космосе, однако новый метод дает моментальную и точную картину происходящего.

Понимание механизмов работы этих струй крайне важно для современной астрофизики, так как они напрямую влияют на эволюцию целых галактик. Джеты, выбрасываемые сверхмассивными объектами, способны разрастаться на несколько световых лет, нагревая окружающий газ и регулируя процессы рождения новых звезд и планет.

Новые данные позволят создать более надежный фундамент для глобальных компьютерных моделей вселенной, подтверждая теорию о том, что законы физики черных дыр остаются неизменными вне зависимости от их массы — будь то объект в пять или пять миллиардов масс Солнца.

