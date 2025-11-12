Всемирный день доброты в Москве: с чего начать участие в благотворительности

Всемирный день доброты — это отличный повод для нового шага в благотворительности. Этот праздник отмечают 13 ноября в десятках стран начиная с 1998 года. Многие волонтеры, меценаты, благотворители и просто неравнодушные люди объединяются, чтобы сделать окружающий мир чуть лучше. Праздник касается всех, кто считает простую человеческую доброту основным условием осознанной и приносящей удовлетворение жизни. 13 ноября традиционно проводят благотворительные акции, фестивали, волонтерские мероприятия, устраивают просветительские лекции, где рассказывают о том, как важно помогать другим.

В Москве стать важным звеном в круговороте добрых дел может каждый. Для этого даже не нужно выходить из дома: пожертвование в пользу подопечных некоммерческих организаций (НКО) можно сделать онлайн с помощью благотворительного сервиса на портале mos.ru. А те, кому хочется лично принять участие в мероприятиях, могут отметить знаменательную дату посещением творческих мастер-классов и фестивалей, зарегистрироваться на которые можно на сайте ресурсного центра «Мосволонтер».

«Для пользователей благотворительного сервиса на mos.ru каждый день — это день доброты и возможность помочь нуждающимся: тяжелобольным детям и взрослым, попавшим в трудную ситуацию семьям и одиноким людям, бездомным кошкам и собакам, а также многим другим. С помощью сервиса москвичи переводят средства подопечным фондов со страницы проекта, направляют пожертвования при оплате регулярных счетов, подписываются на регулярную поддержку представленных организаций, открывают собственные благотворительные сборы. В этом году мы решили продлить день добрых дел до конца ноября и дать неравнодушным жителям столицы возможность присоединиться к доброй инициативе: до конца месяца у всех пользователей есть возможность открыть собственный сбор, приуроченный к знаменательной дате. Каждое пожертвование в рамках сбора направляется напрямую в адрес всех НКО выбранной категории и поровну распределяется между ними», — рассказал заместитель руководителя столичного Департамента информационных технологий Борис Фролов.

Открыть благотворительный сбор, приуроченный ко Всемирному дню доброты или другим поводам, можно за пару минут. Сперва нужно авторизоваться на портале mos.ru и определиться с темой для сбора: помимо праздничного повода, в сервисе представлено еще несколько постоянных. Все они связаны с радостными событиями в жизни человека: свадьбой, днем рождения, повышением на работе, рождением ребенка, переездом. А еще можно создать сбор и просто так, чтобы помогать без привязки к знаменательной дате.

