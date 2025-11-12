Королевский размах: пассажирку в Пулково встретили на карете

Пассажирку в Пулково встретили на карете

По-королевски встречали в петербургском аэропорту пассажирку. Кто-то заказал для своей возлюбленной карету вместо такси.

Видео, которое записали очевидцы, быстро попало в соцсети. На кадрах видно, как к воздушной гавани подъезжает изящная карета, запряженная гнедым скакуном. Извозчик придерживает коня перед шлагбаумом и вместе с остальными участниками движения добирается до зоны прибытия.

В пресс-службе Пулково сообщили, что заказчик заранее получил от аэропорта разрешение встретить свою «принцессу» таким нестандартным способом.

