Королевский размах: пассажирку в Пулково встретили на карете

Эфирная новость 22 0

Заказчик заранее договорился с аэропортом о нестандартном транспорте.

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Пассажирку в Пулково встретили на карете

По-королевски встречали в петербургском аэропорту пассажирку. Кто-то заказал для своей возлюбленной карету вместо такси.

Видео, которое записали очевидцы, быстро попало в соцсети. На кадрах видно, как к воздушной гавани подъезжает изящная карета, запряженная гнедым скакуном. Извозчик придерживает коня перед шлагбаумом и вместе с остальными участниками движения добирается до зоны прибытия.

В пресс-службе Пулково сообщили, что заказчик заранее получил от аэропорта разрешение встретить свою «принцессу» таким нестандартным способом.

Ранее 5-tv.ru писал, как украсят Петербург к Новому году. К 20-му числу Дворцовую площадь украсит главная городская елка. Нарядят ее в ретро-стиле. Город встретит праздник ярмарками, ледовыми спектаклями и катками. Всего же на подготовку потратят около 1 миллиарда 700 миллионов рублей. Это на 15% больше, чем годом ранее.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+4° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
81.36
0.35 94.20
0.27
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:50
Мокрый снег в Москве обещают уже в эти выходные
19:46
Впервые в истории созданная ИИ песня возглавила чарт Billboard
19:41
На участие в социальной премии «Мы вместе» подали более 50 тысяч заявок
19:33
Королевский размах: пассажирку в Пулково встретили на карете
19:27
Марк Богатырев ответил на слухи о разводе с Татьяной Арнтгольц
19:24
«Едем на кладбище»: в Самарской области пассажирка угрожала таксисту мачете из-за музыки

Сейчас читают

Британцы не могут оплатить свет и газ: отказ от России привел к миллиардным долгам
Токаев пригласил Путина посетить Казахстан в следующем году
«Человек эстетики»: Юлия Рутберг отметила талант и одаренность Владимира Симонова
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Как фазы Луны влияют на жизнь знаков зодиака в 2026 году