В поисках «перезагрузки»: зумеры стали массово ложиться в психиатрические клиники

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова

Этот тренд называется «дуркинг».

Что такое дуркинг

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Зумеры стали массово ложиться в психиатрические клиники

В России и за рубежом среди подростков набирает популярность новое интернет-явление под названием «дуркинг». Суть тренда в том, что юноши и девушки добровольно ложатся в частные психиатрические клиники, чтобы «перезагрузиться» и отдохнуть от стресса. Об этом сообщает «Российская газета».

Подростки делятся в соцсетях историями о «жизни в дурке» и выкладывают фото из клиник. По их словам, подобный отдых помогает снять напряжение и справиться с тревожностью. Стоимость такого «отдыха для души» в частных учреждениях достигает 10–15 тысяч рублей в сутки.

Психиатры считают, что сам термин «дуркинг» носит оскорбительный оттенок, однако растущая осведомленность о психических расстройствах — позитивный признак. Врачи отмечают, что подростки часто путают реальную помощь с модной игрой в «цифровой детокс», пытаясь сбежать от информационного шума.

Эксперты связывают моду на «дуркинг» с хроническим стрессом, усталостью от социальных сетей и стремлением выделиться. Подростки представляют пребывание в стационаре как нечто вроде «спа-отдыха для разума», хотя психиатрические клиники созданы для лечения заболеваний, а не для релаксации.

Специалисты предупреждают: имитация симптомов ради попадания в психклинику может обернуться серьезными последствиями. Ошибочные диагнозы, ненужное лечение и прием психотропных препаратов способны причинить вред здоровью. Эксперты советуют подросткам искать баланс не в «дуркинге», а в повседневных привычках, заботе о сне, отдыхе и живом общении.

