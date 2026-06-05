«Куда движется Россия»: Песков про интерес западного бизнеса к РФ

Песков: западный бизнес проявляет интерес к России

Западный бизнес проявляет интерес к России. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в студии «Известий» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) — 2026.

«Я пока бы не преувеличивал оживление интереса Запада и не преувеличивал бы значение приезда каких-то эмиссаров. Все-таки главное — это интерес, который проявляет западный бизнес. А он проявляет, и даже если его здесь нет. Они все сегодня ждут выступления президента (России. — Прим. ред.), заявления президента в ходе панельной сессии», — отметил представитель Кремля.

Он также подчеркнул, что для предпринимателей на Западе важно понимать, куда политически и экономически движется Россия, а также, что для нашей страны является основными вызовами.

Более того, по словам Пескова, этот интерес никуда не исчезал. Он добавил, что часть компаний покинули рынок РФ, некоторые даже «по-скотски», но часть осталась.

Заметил пресс-секретарь президента и то, что России выгодно взаимодействие с зарубежными представителями.

«И мы, как Россия, мы заинтересованы в том, чтобы иностранные капиталы приходили на наш рынок. Мы заинтересованы в том, чтобы доказывать всем, что мы страна надежная, мы лучшая страна для капиталовложений, потому что ни одна страна мире не может без зарубежных инвестиций развиваться. Это просто невозможно», — уточнил Песков.

ПМЭФ-2026 проходит в Санкт-Петергбурге с 3 по 6 июня. Форум играет важную роль для экономики, поскольку в эти дни становится одной из главных площадок для прямого разговора между государством, бизнесом, экспертами и зарубежными партнерами. На ПМЭФ обсуждают не только текущие проблемы рынков, но и более широкие вопросы развития: инвестиции, финансовую политику, технологические изменения, поддержку предпринимателей, международную кооперацию и новые модели роста.

Для российской экономики форум важен еще и как место, где деловая повестка превращается в конкретные решения. Во время ПМЭФ компании, регионы, банки, госкорпорации и иностранные партнеры ведут переговоры, заключают соглашения и запускают проекты, которые затем могут повлиять на промышленность, инфраструктуру, занятость и развитие отдельных территорий. Именно поэтому форум воспринимается не просто как дискуссионная площадка, а как инструмент для привлечения инвестиций и демонстрации экономического потенциала страны.

ПМЭФ также помогает бизнесу находить новых партнеров, заказчиков и инвесторов. Для компаний участие в форуме становится возможностью заявить о себе, представить продукты, обсудить совместные проекты и выйти на новые рынки.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что западные компании, в том числе американские, изучают условия возвращения в Россию. Об этом в интервью «Известиям» в рамках ПМЭФ-2026 рассказал президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин.

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