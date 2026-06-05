«Автодор» разрабатывает систему помощи уставшим водителям

В государственной компании «Российские автомобильные дороги» («Автодор») разрабатывают систему помощи уставшим водителям. Об этом «Известиям» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026) рассказал председатель правления ГК Вячеслав Петушенко.

«Конечно, есть у нас и задумки, которые нужно сделать, потому что дорога комфортная, человек от монотонности может уставать, поэтому сейчас разрабатываем систему контроля за поведением водителя», — рассказал Петушенко.

Если автомобиль долго не останавливался и стало очевидно, что водитель не отдыхал, автоматические системы сразу считывают это. Также фиксируется странная траектория движения, когда машина начинает «вихлять» по дороге из стороны в сторону.

В таком случае, согласно задумке сотрудников «Автодор», предполагается информировать человека через смс, звонок или сообщение на информационном табло о том, что ему пора сделать перерыв.

Ранее Петушенко рассказал, что в России продолжается развитие скоростных дорог в московском регионе, в том числе направления на Минск и Калугу.

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