Греф на ПМЭФ озвучил прогноз по курсу доллара на конец 2026 года

Греф озвучил на ПМЭФ прогноз по курсу доллара в 84-85 рублей на конец года

К концу 2026 года курс доллара может вырасти и составить примерно 84–85 рублей. Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф в беседе с корреспондентом РИА Новости в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Наш сегодняшний прогноз — 84–85 (рублей за доллар — ред.) на конец года, но этот прогноз, конечно, не учитывает всех обстоятельств, которые могут возникнуть», — сказал Герман Греф во время беседы с журналистом.

Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 3 по 6 июня. В 2026 году его главная тема звучит как «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Площадкой форума стал конгрессно-выставочный центр «Экспофорум» на Петербургском шоссе.

ПМЭФ традиционно собирает представителей власти, бизнеса, экспертного сообщества, науки, стартапов и международных делегаций. На форуме обсуждают ключевые вопросы экономики, инвестиции, финансовую политику, технологическое развитие, поддержку предпринимательства и новые модели роста.

Ранее 5-tv.ru писал, что Герман Греф назвал «четыре всадника апокалипсиса» для экономики — высокая ключевая ставка, налоговая нагрузка, крепкий рубль и административные барьеры.

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