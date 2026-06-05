Греф на ПМЭФ озвучил прогноз по курсу доллара на конец 2026 года

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 32 0

Рубль окрепнет?

Каким будет курс доллара в конце 20206 года

Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Греф озвучил на ПМЭФ прогноз по курсу доллара в 84-85 рублей на конец года

К концу 2026 года курс доллара может вырасти и составить примерно 84–85 рублей. Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф в беседе с корреспондентом РИА Новости в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Наш сегодняшний прогноз — 84–85 (рублей за доллар — ред.) на конец года, но этот прогноз, конечно, не учитывает всех обстоятельств, которые могут возникнуть», — сказал Герман Греф во время беседы с журналистом.

Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 3 по 6 июня. В 2026 году его главная тема звучит как «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Площадкой форума стал конгрессно-выставочный центр «Экспофорум» на Петербургском шоссе.

ПМЭФ традиционно собирает представителей власти, бизнеса, экспертного сообщества, науки, стартапов и международных делегаций. На форуме обсуждают ключевые вопросы экономики, инвестиции, финансовую политику, технологическое развитие, поддержку предпринимательства и новые модели роста.

Ранее 5-tv.ru писал, что Герман Греф назвал «четыре всадника апокалипсиса» для экономики — высокая ключевая ставка, налоговая нагрузка, крепкий рубль и административные барьеры.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
74.30
0.96 86.27
1.15
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:08
Банк «РОССИЯ» и правительство Санкт-Петербурга подписали соглашение о сотрудничестве в сфере теплоснабжения
13:08
К 2030 году в ЛНР появится 600 тысяч квадратных метров жилья
13:03
«Жить не на что»: сбежавшие из России артисты столкнулись с жесткой реальностью
13:03
«Акт бесчеловечности»: Пасечник об опасении повторения трагедии с колледжем в Старобельске
12:55
Экс-глава МИД Австрии Кнайсль: противостояние США и Ирана затянется
12:47
Греф на ПМЭФ озвучил прогноз по курсу доллара на конец 2026 года

Сейчас читают

На подлете к Москве сбили два украинских беспилотника
Песков: Зеленский может приехать в Москву в любой момент
«Только Господь знает»: Путин о возможности баллотироваться на пост президента в 2030 году
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео