Экс-глава МИД Австрии Кнайсль: противостояние США и Ирана затянется

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Алена Куликова
Алена Куликова Эксклюзив 36 0

Речь идет о десятилетиях отсутствия нормальных контактов между Тегераном и Вашингтоном.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Stringer; 5-tv.ru

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Тема:
ПМЭФ 2026

Экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль отметила, что конфликт между США и Ираном вряд ли завершится быстро. Она сказала об этом «Известиям» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Она указала, что конфронтация длится с ноября 1979 года, когда были разорваны дипломатические отношения и введены жесткие американские санкции. По словам политика, речь идет о десятилетиях отсутствия нормальных контактов.

За весь период после 1979 года переговорный процесс прошел успешно только в 2013 году, когда государственный секретарь США Джон Керри встретился с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом-Джавадом Зарифом.

«Это привело к определенным изменениям, но ожидания были настолько высоки, что ничего не сработало. Это было действительно хорошее соглашение», — отметила Кнайсль.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о возможной встрече президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в ближайшее время.

Международная повестка ПМЭФ-2026 строится вокруг деловых контактов с разными регионами мира. В программе проходят бизнес-диалоги с Молдавией, Азербайджаном, Объединенными Арабскими Эмиратами, Индией, странами Африки и Латинской Америки. Всего, по данным на июнь, участие в форуме подтверждают представители более 130 стран и территорий, включая Азербайджан, Белоруссию, Германию, США и другие государства.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
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