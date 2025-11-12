Монстр за рулем: таксист насиловал пассажирку в течение пяти лет

Mirror: таксист насиловал пассажирку в течение пяти лет

В Великобритании 64-летний таксист получил 12 с половиной лет тюрьмы за серию изнасилований недееспособной женщины, которую он подвозил в социальные службы. Об этом сообщает Mirror.

Как установили в ходе расследования, преступления продолжались на протяжении пяти лет — с 2019 по 2024 год. Мужчина снимал насилие на видео, записывая преступления на телефон. В общей сложности полиция обнаружила 16 видеороликов, на которых слышно, как женщина просит его остановиться. Карту памяти с уликами нашли в его кошельке.

Пострадавшая страдает психическим расстройством, из-за которого не могла осознанно принимать решения. Она не понимала, что происходит, и не сообщала о нападениях родственникам. По словам полиции, женщина никогда бы не рассказала о случившемся, если бы не найденные записи.

Мужчина признал себя виновным по восьми пунктам обвинения в сексуальном насилии над лицом, страдающим психическим расстройством.

Он работал таксистом на себя и имел лицензию, выданную окружным советом. Как только в полицию поступили первые обвинения, лицензия была немедленно аннулирована.

«Он — сексуальный преступник, который злоупотребил доверием и положением водителя, воспользовавшись уязвимостью жертвы. Уровень насилия был шокирующим. Рад, что его действия наконец-то раскрыты и что он понесет заслуженное наказание», — заявил детектив, руководивший расследованием.

По его словам, собранные улики позволили добиться признания вины без судебных показаний жертвы, что избавило ее и семью от дополнительной травмы.

